İki kafeteryadan birine alıcı çıktı

Belediye Encümen üyeleri huzurunda Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen ihalede ilk olarak Bosna Parkı içinde yer alan çay bahçesi, hızlı yemek restoran ve kafeterya için istekli olup olmadığı soruldu. Yıllığı 48 bin TL’den ihaleye çıkan ve Bin 65 metrekare alanlı kafeteryaya alıcı çıkmadı.

Daha sonra ise ikinci sırada bulunan Mimar Sinan Mahallesi dere kenarındaki parkın kafeteryasının ihalesine geçildi. Yıllığı 15 bin TL’den ihaleye çıkan kafeteryaya iki kişi teklif verirken yapılan açık artırmada ihaleyi 38 bin lira bedelle Güldane Aydoğmuş kazandı.

İhalenin resmi sonucunun başkanlık makamının onayının ardından açıklanacağı bildirildi.



(Volkan SINAYUÇ)

