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İki işyerinden sadece biri kiraya verildi

Çorum Belediyesi Kunduzhan Mahallesi’nde bulunan iki işyerini kiraya vermek için ihale düzenledi.

İki işyerinden sadece biri kiraya verildi

Çorum Belediyesi Kunduzhan Mahallesi’nde bulunan iki işyerini kiraya vermek için ihale düzenledi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 21:40
İki işyerinden sadece biri kiraya verildi

Belediye Meclis Salonu’nda komisyon huzurunda düzenlenen ihalede mülkiyeti Kunduzhan Mahallesi, 368 ada, 1 nolu parseldeki 3/A ve 3/C numaraları işyerleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden açık teklif arttırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde 3 yıl müddetle ayrı ayrı kiraya verildi.

Yıllığı 8 bin 400 TL’den ihaleye çıkan işyerine alıcı çıkmaz iken, 24 bin TL olan ikinci işyerine ise bir kişi teklif verdi. Buna göre İsmail Alacalı ihaleyi 24 bin 100 TL vererek kazandı.

İhale sonucunun resmi yazıyla katılımcılara bildirileceği belirtildi.

(Bülent USLU)

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