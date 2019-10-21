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İki işletmeye “Onaylı Süt Çiftliği Belgesi”

Çorum’da çiğ süt üreten 2 büyükbaş hayvan çiftliğine, “Çiğ Sütün Piyasaya Arz Belgesi” ve “Onaylı Süt Çiftliği Belgesi” verildi.

İki işletmeye “Onaylı Süt Çiftliği Belgesi”

Çorum’da çiğ süt üreten 2 büyükbaş hayvan çiftliğine, “Çiğ Sütün Piyasaya Arz Belgesi” ve “Onaylı Süt Çiftliği Belgesi” verildi.

21 Ekim 2019 Pazartesi 22:30
İki işletmeye “Onaylı Süt Çiftliği Belgesi”

Ülkede 142 onaylı süt çiftliği belgesine sahip çiftlik bulunurken, Çorum’da da Haydar Çoksezgin ve Ahmet Uysal’a ait çiftlikler bir ilk olarak bu belgeleri almaya hak kazandılar.

Söz konusu işletmeler, Çiğ Sütün Piyasaya Arz Belgesiyle sağlıklı ve güvenli çiğ süt satışı için gerekli şartları sağlayarak, vatandaşa doğrudan satış yapabilecekler.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, onaylı süt çiftliklerinin Hastalıktan Ari İşletme Sertifikasına sahip çiftlikler olduğunu belirterek, “Bu işletmeler, hijyen ve hayvan refahı kurallarını uygulayıp, çiğ sütte bakteri, somatik hücre, aflotoksin miktarı, kalıntı miktarlarında Bakanlığımızın belirlediği limitlerin altında olmaları sonrasında bu belgeleri almaya hak kazandılar.

Onaylı Süt Çiftliğindeki amaç, çiftliklerin Avrupa Birliği standartlarında süt üreterek "çiftlikten sofraya” gıda güvenilirliğinin sağlanmasıdır. İl müdürlüğü olarak işletmelerde Hastalıktan Arilik birinci önceliğimizdir. Hastalıktan Arilikten sonra Onaylı Süt Çiftliklerini çoğaltmamız lazım. Bizim gayretimiz hayvancılığımızı ve süt kalitemizi belgelerle tescilleyebilmektir. Bu işletmeler de bunu gerçekleştirdiler, ben kendilerini tebrik ediyorum. Ayrıca ilimizdeki üreticilere de örnek oldukları için teşekkür ediyorum” dedi.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ise, “Birlik olarak üyelerimizle birlikte Avrupa standartlarında bir üretim gerçekleştirmemiz lazım, gayretimiz ve heyecanımız bu yönde” ifadelerini kullandı.

Hastalıktan Ari ve Onaylı Süt Çiftliği belgesini alan Ahmet Uysal ve Haydar Çoksezgin, şu görüşleri bildirdi:

“Biz bu belgeleri almak için 1 yıl titiz bir çalışma gösterdik. Böyle işletmeler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da ciddi desteklenmektedir. Bizim Bakanlığımızın yeniliklerini sürekli takip etmemiz gerekiyor. Ayrıca bütün hayvanlarımızın sağlıklı olduklarını ve sütlerimizin kaliteli olduğunu da test ve analizlerde gördük. Diyoruz ki; kalite asla tesadüf değildir. Biz de ilimizdeki üreticilerimizi bu belgeleri alamaya davet ediyoruz.” (Haber Merkezi)

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