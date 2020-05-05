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İki ilçeye kaymakam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameyle 97 ilçeye kaymakam ataması yapıldı. Atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

05 Mayıs 2020 Salı 19:16
İki ilçeye kaymakam

Açıklanan kararnamede Çorum’un Bayat ve Uğurludağ ilçesine de kaymakam ataması yapıldı. Atama kararlarına göre, Uğurludağ İlçe Kaymakamlığı’na Burdur Valiliği Kaymakam Adayı Ertuğrul Aslan, Bayat İlçe Kaymakamlığı görevine ise Artvin Valiliği Kaymakam Adayı Mustafa Çelik atandı.

Çorum Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet Faruk Kazdal Edirne-Süloğlu Kaymakamlığı’na atanırken, Çorum Valiliği Kaymakam Adayı Yasin Ardıç, Aydın-Bozdoğan Kaymakamlığı görevine atandı. Bakanlıklara bağlı genel müdürlüklere ve il müdürlüklerine ilişkin atamalarda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine hemşerimiz Arslan Yıldız atandı

(Haber Merkezi)

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