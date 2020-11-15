İki ilçe kadın kollarına atama

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, Sungurlu İlçe Kadın Kolları Başkanlığına atanan Nejla Kayretli ve Ortaköy İlçe Kadın Kolları Başkanlığına atanan Fatma Basar’ı tebrik etti. Toplantıya AK Parti Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir de katıldı.

Lütfiye Selva Çam, “Atamasını gerçekleştirdiğimiz kadın kolu başkanlarımıza hayırlı çalışmalar diliyor, önceki dönem başkanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. AK Kadın Çorum teşkilatımıza hayırlı olsun” ifadelerini paylaştı. (Haber Merkezi)