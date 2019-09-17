İki hırsız kasada ne var ne yok alıp kaçtı

Olay, dün gece saatlerinde Buharaevler Mahallesi'nde meydana geldi. Kuruyemiş dükkânının camını kırarak içeri giren zanlılar, dakikalar içerisinde kasada bulunan tüm parayı çaldı.

Hırsızların soğukkanlılıkla kasada bulunan 7 bin TL'yi alması saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Tanınmamak için kafalarını örten zanlılar daha sonra kayıplara karıştı.

İşyeri sahibinin şikâyeti üzerine polis hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri, zanlıların T.Ç. ve Y. M. olduğunu belirledi. Şüpheli şahısların tespitinden sonra geniş çaplı araştırma başlatan ekipler, zanlıları üzerlerindeki 6 bin TL nakit para ile yakaladı. Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan zanlılar İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyet’teki işlemleri tamamlanan iki şüpheli Adliye’ye sevk edildi.

(Yusuf ÇINAR)