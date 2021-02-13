İki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Olay akşam saatlerinde merkeze bağlı Yoğunpelit Köyü’nde meydana geldi. İddialara göre iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine silahla vurulan İrfan Çelik (39) ve Muharrem Kılıç (35), vücutlarına isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, Fatih Ş., ise omuzundan yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası iki yaralı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralılardan İrfan Çelik ve Muharrem Kılıç doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Fatih Ş., ise Çorum’da bir özel hastanede tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.