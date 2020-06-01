İKİ GRUP ARASINDA ÇATIŞMA ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay dün gece saat 01.00 sıralarında Gazi Caddesi Çimento kavşağı köprü altında meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen T. M. ile B. U. çimento kavşağı köprü altında karşılaştı.Çok sayıda kişinin yer aldığı iki ayrı grubun tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu bir kişi sağ kolundan yaralandı. Çatışma sırasında grupta bulunan bazı kişiler olay yeri yakınında olan bir otele sığınırken, gruptan bazı kişiler ise olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu.

Öte yandan iki gurup arasındaki bazı kişiler Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de tartışmaya devam etti. Bir kez daha silahların kullanıldığı olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis burada da yedi kişiyi gözaltına aldı. Bir adet de ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadeleri tamamlanan E. S. (15), B. Y.(17), M. P. (19), F. Ö. (23) “Ateşli silahla kasten yaralama, Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve Mala zarar verme” suçundan adliyeye sevk edildi. Olaya karışan diğer yedi kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.