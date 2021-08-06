İki doz aşılı şahıs virüsten vefat etti

Alınan bilgiye göre Çorum merkez Boğacık Köyü’nden Yusuf Ünsal (59), yakalandığı yeni tip koronavirüs salgını sonucu hayatını kaybetti.

Bir hafta önce Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ve durumu ağırlaşarak entübeye alınan Yusuf Ünsal kurtarılamayarak vefat etti.

3 çocuk babası Yusuf Ünsal’ın cenazesi Boğacık Köyü’nde toprağa verildi. Yusuf Ünsal’ın vefatı derin üzüntü yarattı. Ünsal’ın 2 doz koronavirüs aşısını olduğu, buna rağmen hastalığa yakalandığı öğrenildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

