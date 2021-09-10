İki derneğe proje desteği

İçişleri Bakanlığı bütçesinden derneklere yardım yapılması hakkında yönerge kapsamında Çorum’da faaliyet gösteren Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği ve Çorum Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği hazırladıkları projelere sundular.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın, bu iki derneğin projesinin kabulü noktasında yaptığı girişimler sonuç verdi.

2021 yılı eylül ayı içerisinde iki derneğin projesine toplamda yaklaşık 200 bin TL maddi destek sağlandı.

Milletvekilli Ahmet Sami Ceylan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı bütçesinden derneklere yardım yapılması hakkında yönerge kapsamında Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği’nin “Yaşam İçin Gönüllülük” projesinin Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından uygun görüldüğünü bildirdi.

Proje bedeli olarak derneğe 74 bin 290 TL yardım yapıldığını açıklayan Ceylan, derneğin bu yardımı, deprem, sel, yangın, toprak kayması ve benzeri afetler karşısında Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği gönüllüleri ve dernek dışından katılacak gönüllülerin kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yerel ve ulusal da teknik bilgi donanımına sahip arama kurtarma yapabilecek sivil inisiyatif oluşturmak amacıyla değerlendireceğini kaydetti.

Çorum Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği’nin hazırladığı “Bir Yonca Bin Umut” projesine de 107 bin 872 TL yardım yapıldığını belirten Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, proje kapsamında sosyal ve eğitimsel programlar uygulanarak farklı toplum kesimleri arasında uzlaşma sağlamak, işbirliği ve etkileşimi arttırarak toplumda huzuru ve barışı temin etmek için çalışmalar yapılacağını vurguladı. (Haber Merkezi)

