İki derneğe 120 bin lira destek!

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum’da faaliyet gösteren Gül Gençlik, Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği ile İmam Hatipli Kamu Çalışanları Derneği tarafından iki proje hazırlandığını hatırlattı.

Necat Yazıcı’nın başkanlığını yaptığı Gül Gençlik, Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği’nin hazırladığı “Mobil Kitap-Kahve İle Çorum Okuyor” projesi için 78 bin 250 TL bakanlık yardımı çıkarıldığını anlatan Ceylan, sağlanan destekle ile modifiye edilmiş uygun bir araçla Çorum merkez ilçeye bağlı ilkokul ve/veya ortaokul bulunan köylere mobil kütüphane hizmeti sunulacağını kaydetti. Ceylan, proje kapsamında ayrıca, köy sakinleri ile sözlü tarih tespit çalışması yapılması ve öğrencilerin yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına rehberlik edilmesinin de amaçlandığını dile getirdi.

Destek sağlanan bir diğer derneğin ise Mehmet Bayrak’ın başkanlığını yaptığı İmam Hatipli Kamu Çalışanları Derneği olduğunu açıklayan Ceylan, “Yeni Normallere Uyum Projesi” için de 42 bin 625 TL bakanlık yardımı alındığını vurguladı.

Derneğin Covid-19 salgınının insanların üzerinde bıraktığı sosyolojik ve psikolojik etkileri en aza indirerek yeni normal kurallara uyum sağlanması amacıyla böyle bir proje geliştirdiğini anlatan Ceylan, bakanlık yardımıyla, dernek üyelerinin ve yakınlarının ani gelişen durumlarda uyum sürecinin daha kısa ve kolay olmasının sağlanmasının amaçlandığını ifade etti.

Ceylan, proje kapsamında Proje Kapsamında Afat Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Semineri, Pandemide Toplumsal Dönüşüm Eğitim Semineri, Pandeminin Etkilerini Azaltıcı Psikoterapi Eğitimleri, Ev İçi Yangınları ve Korunma Yöntemi, Aile Eğitim Seminerleri, Pandeminin Etkilerini Azaltıcı Psikoterapi Eğitimleri, Ebru Kursu, Ev İçi Yangınları ve Korunma Yöntemi eğitim ve seminerleri verilmesinin planlandığını da sözlerine ekledi.

