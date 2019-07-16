İki çocuk babası canına kıydı

Edinilen bilgiye göre Toprak, Bahçelievler Mahallesi İpeklievler mevkiinde bulunan Belediye Bloklarındaki evinde girdiği bunalım sonucu evinin mutfağında bulunan boruya kendisini asarak intihar girişiminde bulundu.

17 yaşındaki oğlu tarafından fark edilen Hasan Toprak yere indirilirken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Toprak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merkeze bağlı Acıpınar Köyü nüfusuna kayıtlı olan Hasan Toprak’ın vefatı başta ailesi ve yakınları olmak üzere sevenlerine büyük üzüntü yaşattı.

Hacı Bektaş Veli Vakfı morguna kaldırılan Toprak’ın cenazesinin bugün Acıpınar Köyü’nde toprağa verileceği öğrenildi. (Haber Merkezi)