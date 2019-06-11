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İki bölgeye EDS kurulacak

Ülkenin birçok yerinde bulunan ve sık sık kesilen cezalarla gündeme gelen Elektronik Denetleme Sistemi’nin (EDS) Çorum kent merkezine kurulması için Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a yetki verildi.

İki bölgeye EDS kurulacak

Ülkenin birçok yerinde bulunan ve sık sık kesilen cezalarla gündeme gelen Elektronik Denetleme Sistemi’nin (EDS) Çorum kent merkezine kurulması için Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a yetki verildi.

11 Haziran 2019 Salı 01:16
İki bölgeye EDS kurulacak

EDS kurulumuna ilişkin olarak Belediye Meclisi üyelerine bilgi veren Ulaşım Hizmetleri Müdürü Lütfullah Şirin, Çevreyolu’nda Buharaevler Kavşağı ile Toptancılar Sitesi Kavşağı arasına ve Ankara yolunda da OSB Kavşağı ile Yaydiğin Kaşağı arasına Trafik Elektronik Demetleme Sistemi kurulmasının planlandığını, ayrıca adı geçen güzergahlarda 5 farklı bölgede kırmızı ışık ihlali sisteminin kurulacağını bildirdi.

Söz konusu TEDES uygulamasıyla Osmancık’taki gibi vatandaşa tuzak kurmanın amaçlanmadığını anlatan Şirin, “Burada tamamen kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

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