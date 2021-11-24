İki aydır tedavi görüyordu
MHP Çorum Belediye Meclisi Üyesi, Odesa Mimarlık sahibi Halil İbrahim Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, annesi Döndü Özcan’ın yoğun bakımda iki aydır tedavi gördüğünü ve bu sabah hayata veda ettiğini belirterek, cenazesinin Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verileceğini duyurdu.
Güncel 24.11.2021, 10:57
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