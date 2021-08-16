İki avukata görkemli düğün

Çorum’un tanınmış hukukçularından, Çorum Şehir Kulübü Başkanı Av.Ahmet Ünal ile Ankara’da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Hukuk Müşaviri Av.İlknur Çetin’in avukat kızları Aylin Ünal, kendisi gibi avukat olan, tekstilci Ahmet Hazımlı’nın oğlu Hamza Hazımlı ile hayatını birleştirdi.

Genç çiftin nikâhını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıyarken, nikâh şahitliklerini ise Çorum Milletvekili Tufan Köse, Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız yaptı.

Yıldızpark’ta seçkin bir çağrılı topluluğunun katılımıyla gerçekleştirilen düğün, son derece neşeli ve eğlenceli geçti.

ÇORUM HABER, anne İlknur Çetin ve baba Ahmet Ünal ile Nazel-Ahmet Hazımlı çiftini kutlar, Aylin ile Hamza’ya ömür boyu mutluluklar diler.

