İki avukat yemin ederek cübbe giydi

Staj dönemlerini başarıyla tamamlayan avukatlar Ebrar Alar ve Nazlı Arslan yemin edip, cübbe giyerek, avukatlığa ilk adımlarını attılar.

Stajlarını tamamlayan avukatlar için Çorum Barosu’nda düzenlenen yemin törenine Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, Baro Yönetimi ve genç avukatların aileleri katıldı.

Törende Ebrar Alar, avukatlık ruhsatnamesini babası Av. Yakup Alar’dan alırken, cübbesini ise Av. İbrahim Özyılmaz giydirdi. Nazlı Arslan’a ise ruhsatnamesini Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar verirken, cübbesini ise Av. Adem İşli giydirdi.

Yapılan ikramların ardından tören son buldu. (Taner ŞİMŞEK)