İki acıyı aynı gün yaşadılar

Okul Müdürü Fatih Sakınmaz, SGK Çorum İl Müdürlüğü çalışanı Emre Sakınmaz ve Hüseyin Sakınmaz’ın babaları olan İsmet Sakınmaz geçtiğimiz Cuma günü hayatını kaybetti. Eski Refah Partisi Çorum Milletvekili Dr. Mehmet Aykaç’ın eniştesi ve Ali Sakınmaz’ın kardeşi olan İsmet Sakınmaz, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iki hafta önce Aort damarı yırtılması nedeniyle ameliyata alınmış ve Cuma günü sabah saatlerinde hayatını kaybetmişti. İsmet Sakınmaz’ın ablası Türkan Mazlum da (81) aynı gün yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.

İsmet Sakınmaz ve Türkan Mazlum, Cumartesi günü öğle namazına müteakip Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Merhum ve merhumenin cenaze namazını da Çorum eski Milletvekili Dr. Mehmet Aykaç kıldırdı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

