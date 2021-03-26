İkbalevler Anaokulu’ndan ‘Çabuk İyileş Dünya’ projesi

İkbalevler Anaokulu’nda kuruculuğunu Okul Müdür Yardımcısı Leyla Külcü'nün yaptığı “Get Well Quickly World & Çabuk İyileş Dünya” isimli eTwinning projesi uygulanmaya başlandı.

Proje hakkında bilgi veren Leyla Külcü, “Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, iklim değişikliği - küresel ısınma ve doğayı koruma etkinliklerinin yer aldığı projeyi; Arnavutluk, Bulgaristan, İspanya, İtalya, Litvanya, Polonya, Sırbistan ve Türkiye olmak üzere 8 farklı ülke ve 20 öğretmen işbirliği ile uygulacak olup; proje ile birlikte öğrenciler, zengin ve farklı eğitim ortamlarında yaparak- yaşayarak öğrenme fırsatı bulacak; pandemi, küresel ısınma, iklim değişikliği ve doğa sevgisi konusunda yeni farkındalıklar kazanacaklardır” dedi.

Dünya nüfusun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeni ile her geçen gün doğal kaynakların azaldığına dikkat çeken Külcü, “Bununla birlikte içinde bulunduğumuz yüzyılın en büyük sorunlarından biri olan küresel ısınma ve buna bağlı olarak gelişen küresel iklim değişikliğinin farkına varıp, doğa dostu alışkanlıklar kazandırmak ve doğal kaynakların verimli olarak kullanılması konusunda adımlar atarak, hem doğayı, hem de kaynakları korumak, enerji tasarrufu sağlamak, atık miktarını azaltmak gibi etkinliklerin yanı sıra çevre kirliliğini azaltmak amacıyla da atık malzemeleri geri dönüştüreceğimiz etkinlikler yaparak öğrencilerimize çevre bilinci kazandırıp tasarruflu olma konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlamaktayız” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

