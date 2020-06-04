İkbalevler Anaokulu STEM okulu oldu

Çorum İkbalevler Anaokulu, Avrupa okul ağı tarafından okullarda sorgulama, araştırma, üretme ve buluş yapma becerilerini geliştirmeye yönelik, stem eğitimi stratejisi belirlemek için "Miniklerle STEM Kulübünden STEM Okuluna" , "Let's Teach And Learn STEM" e-twinning projeleri çalışmalarıyla STEM etiketi aldı.

İkbalevler Anaokulu Müdürü M. Serdar Yalçın, İkbalevler Anaokulu olarak; öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında aktif rol almalarını hedeflediklerini ve bu doğrultuda uyguladıkları başarılı etkinliklerle STEM okulu olduklarını dile getirdi. STEM Okul Etiketinin, bir okulun çevrimiçi güvenlik seviyesini değerlendirmek için farklı faktörleri dikkate aldığını anlatan Yalçın,

STEM' in amacının Avrupa okullarına Avrupa çapında bir akreditasyon ve destek hizmetinin yani sıra öğretmenler, okul müdürleri ve okul personelinin okul düzeyinde STEM stratejileri hakkında bilgi alışverişinde bulunabilecekleri çevrimiçi bir ortam oluşturmak olduğunu, Avrupa okul ağı (eun) konsorsiyumunun disiplinler arası stem (fen, teknoloji, mühendislik, matematik) eğitimini yaygınlaştırmak amacıyla çeşitli projeler yürüttüğünü kaydetti.

(Haber Merkezi)