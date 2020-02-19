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İkbalevler anaokulu ile OKA arasında imza töreni

Çorum Merkez İkbalevler Anaokulu ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında "Çocuk Resimleri Analizi ve Oyun Terapisi" konulu eğitmen eğitimi proje imza töreni yapıldı.

İkbalevler anaokulu ile OKA arasında imza töreni

Çorum Merkez İkbalevler Anaokulu ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında "Çocuk Resimleri Analizi ve Oyun Terapisi" konulu eğitmen eğitimi proje imza töreni yapıldı.

19 Şubat 2020 Çarşamba 22:00
İkbalevler anaokulu ile OKA arasında imza töreni

İkbalevler Anaokulu tarafından yazılan, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı destekli "Çocuk Resimleri Analizi ve Oyun Terapisi" konulu eğitmen eğitimi projesinin imza töreni OKA Destek Yatırım Destek Ofisinde gerçekleştirildi.

Projenin sözleşmesi OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Özden Özgür Yalçın ile İkbalevler Anaokulu Müdürü Mehmet Serdar Yalçın, Proje Koordinatörü İkbalevker Anaokulu Müdür Yardımcısı Leyla Külcü arasında imzalanırken proje kapsamında, il genelinde 30 Okul öncesi eğitim öğretmenine eğitim verileceği, imzalanan projenin Mart ayında hayata geçirilmesinin planlandığı vurgulandı.(Haber Merkezi)

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