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“İhtiyaçlarımızı mahalle esnafından karşılayalım”

İnşaat Yüksek Mühendisi Özgür Kılıç, ihtiyaçların, internet yerine mahalle esnafından karşılanması ve esnafın kurye çalıştırmasına İŞKUR’un destek vermesi gerektiğini savundu.

“İhtiyaçlarımızı mahalle esnafından karşılayalım”

İnşaat Yüksek Mühendisi Özgür Kılıç, ihtiyaçların, internet yerine mahalle esnafından karşılanması ve esnafın kurye çalıştırmasına İŞKUR’un destek vermesi gerektiğini savundu.

05 Nisan 2020 Pazar 17:58
“İhtiyaçlarımızı mahalle esnafından karşılayalım”

Özgür Kılıç’ın bu konudaki açıklaması şöyle:

“Covid-19 salgınını yaşadığımız bu günlerde ayakta kalmakta zorlanan kesimlerden biri de mahalle bakkalı, manavı, kasabı, fırını, lokantası ve marketi.

Ara kurye getirsin modeliyle internetten sipariş vermek yerine mahalle esnafımızdan sipariş verelim. İşkur vasıtasıyla küçük esnafa gönderilecek ve ücretleri devlet tarafından karşılanacak kuryeyle sipariş teslimi sayesinde esnaf ayakta kalacak, vasıfsız işsiz kesime iş bulunmuş olacak, alışverişte insan trafiği azalarak salgının yayılması önlenebilecektir.” (Haber Merkezi)

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