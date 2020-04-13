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İhtiyaç sahiplerine Cansuyu desteği

Koronavirüs nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve bu süreçte işsiz kalan vatandaşların yardımına Cansuyu Derneği yetkilileri yetişti. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentte, Cansuyu ekipleri yardımlarına devam ederken ekipler, yaşlılara da ulaşarak ihtiyaçlarını gideriyor.

İhtiyaç sahiplerine Cansuyu desteği

Koronavirüs nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve bu süreçte işsiz kalan vatandaşların yardımına Cansuyu Derneği yetkilileri yetişti. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentte, Cansuyu ekipleri yardımlarına devam ederken ekipler, yaşlılara da ulaşarak ihtiyaçlarını gideriyor.

13 Nisan 2020 Pazartesi 21:10
İhtiyaç sahiplerine Cansuyu desteği

Salgının etkili olduğu büyükşehirler ve diğer bazı kentlerde ekiplerini sahaya gönderen Cansuyu, özellikle 65 yaş üstü vatandaşlara temel ihtiyaçları ulaştırmayı sürdürüyor. Bu süreçte işsiz kalan, evini geçindiremeyen duruma gelen vatandaşlara da Cansuyu Derneği ulaşıyor.

“MAĞDUR AİLELERE ULAŞIYORUZ”

Çorum’daki yardım çalışmalarını organize eden Cansuyu Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin, yaptığı açıklamada, “Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. 2020 itibarıyla birçok olumsuz olayla karşı karşıya kaldıktan sonra son olarak koronavirüs salgını dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatı durdurma noktasına getirdi. Bizler Cansuyu Derneği olarak bu zor günlerde yine mağdur ve muhtaç vatandaşlarımızın yanında olup, tüm temsilciliklerimiz ile Türkiye’de yardım faaliyetlerine devam ediyoruz. Bizler de Çorum’da işsiz kalan, evine ekmek götürmeyen aileleri tespit edip onlara yardımlarımızı ulaştırırken diğer taraftan tüm muhtaçların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Mağdur ailelere gıda ve çocuklara oyuncak dağıtıyoruz. Yardımlarımızda gıda dağıtımlarını önceliyoruz. Evine ekmek götürmeyen vatandaşlarımıza temel gıda maddelerinden oluşan gıda yardımları yapıyoruz, çocukları mutlu etmek için oyuncaklar dağıtıyoruz. Tabii bu süreçte genel hijyen kurallarına uyarak maske ve eldivenlerimizle insanlara yardımlarımızı ulaştırıyoruz” dedi.

SMS İLE DE BAĞIŞ YAPILABİLİYOR

Virüsten dolayı mağdur olan kesimlerin dertlerine bir nebze de olsa çare olmak için Cansuyu hızlı bir şekilde harekete geçerek bağış sistemi kurdu. Normal banka hesaplarının yanı sıra bağış yapmak isteyen vatandaşlar SMS sisteminden Cansuyu yazarak 6639’a göndererek 10 TL bağış yapabiliyor. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 13.04.2020 19:15
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