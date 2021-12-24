İhtiyaç sahipleri için “iyilik” kermesi

Kermesin açılışına İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce ve çok sayıda İYİ Partili kadın katıldı.

Geliri ihtiyaç sahibi ailelere bağışlamak üzere böyle bir kermes organize ettiklerini kaydeden İYİ Parti İl Başkanı Özsaçmacı, “ O nedenle hemşehrilerimizin destek vermelerini ve bizimle bu iyiliği paylaşmalarını temenni ediyorum” dedi.

İYİ Parti Çorum İl Teşkilatı Kadın Politikaları Başkanı Sinem Sarı ise “Kermesimiz bir iyilik hareketi, iyilik kermesi” dedi. Kermesten elde edilen gelirin, muhtarlıklar aracılığıyla tespit edilen gerçekten durumu iyi olmayan ailelere ulaştırılacağını anlatan Sarı, “Kermesimize katılamayıp gönülden destek verenler var. Evlerinden bir şeyler yapıp yollayanlar var. İlgi gerçekten çok güzel. Şuan ülkemiz öyle bir durumdaki fırınların önüne gidiyoruz, insanlar dünkü ekmeği almak için kuyrukta. Muhtarlıklar artık sabahları ekmek dağıtıyor. Komşumuz aç yatarken biz tok yatamayız. Her gün bir yoksul aile buluyoruz ve onlar için elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Buradan yaptığımız destekle ihtiyaç sahibi ailelerin sadece belli bir kısmına dokunabiliyoruz ama asıl yapmak isteğimiz bir farkındalık yapmak.

Çok yoksullaşıyoruz. Çok fakir insanımız var ve bir şekilde iyiliğe ulaşmamız lazım. İyi insanlar olduğu sürece de dünya batmaz, iyilik kazanacaktır mutlaka” şeklinde konuştu.

Azap Ahmet Sokak No 30 (eski Cinonlar Mağazası) adresinde faaliyet gösteren kermes cumartesi günü gün boyu açık kalacak.



(Taner ŞİMŞEK)

