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İhtiyaç sahibi yaşlılara yardım

Güncel 28.03.2021, 18:54
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İhtiyaç sahibi yaşlılara yardım

Gelecek Partisi Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Fışkın ve Gençlik Kolları üyeleri aralarında para toplayarak, ihtiyaç sahibi yaşlılara yardımda bulundular.
Gelecek Partisi Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Fışkın yaptığı açıklamada, “Yaşlılarımız milli ve manevi değerlerimizi, kültürümüzü yarınlara taşıyan, geçmişimizle geleceğimizi birbirine bağlayan en değerli köprülerimizdir. Onlar, yuvalarımızın dayanağı, bereket kaynağıdır. Ağarmış saçları, bükülmüş belleri toplumumuz için birer rahmet ve mağfiret vesilesidir. 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kutlu olsun” dedi. 
(Haber Merkezi)
 

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