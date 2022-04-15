İhtiyaç sahibi öğrencilere kıyafetlerini bağışladılar
Üniversite öğrencileri tarafından başlatılan 'Kardeşimin Dolabı' projesi kapsamında toplanan kıyafetler, ihtiyaç sahibi öğrenciler için bağışlandı.
Güncel 15.04.2022, 12:46 15.04.2022, 12:49
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Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Alaca Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler 'Kardeşimin Dolabı' isimli proje kapsamında giymedikleri kıyafetlerini ihtiyaç sahibi öğrenciler için bağışladı. Toplanan kıyafetler paketlenerek, ilgili kuruma teslim edildi.
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