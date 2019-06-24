İhsan Pekel’i kaybettik

1980’li yıllarda, Özal’ın Başbakanlığı döneminde Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı olan İhsan Pekel, Çorum Demiryolu projesi için büyük uğraş vermiş, hatta etüt-projesi hazırlanan demiryolu inşaatı, devletin yatırım programına bile girmiş, ama birkaç yıl sonra programdan geri çıkarılmıştı.

İhsan Pekel daha sonra, seçim döneminde Ulaştırma Bakanlığı yapmış, Anayasa Mahkemesi üyeliğinden emekli olmuştu.

2006 yılında hayatını kaybeden merhume Hamiye Pekel’in eşi, Samiye Özdeş, Sema Zararsız ve Ahmet Pekel’in babaları olan İhsan Pekel’in cenazesi, yarın Kocatepe Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.