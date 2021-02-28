İhsan Babaoğlu virüs kurbanı

Çorum Atatürk Anadolu Lisesi Biyoloji öğretmenlerinden İhsan Babaoğlu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle vefat etti.

Öğretmen İhsan Babaoğlu’nun yeni tip Covid-19 salgını sonucu aramızdan ayrılması derin üzüntüyle karşılandı. Merhumun cenazesi saat 13.30’da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Ulu Mezarlıkta toprağa verildi.

Tükiye Kamu Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Selim Aydın da bir mesaj yayınlayarak “Atatürk Anadolu Lisesi Biyoloji öğretmeni, üyemiz, Kıymetli arkadaşımız İhsan Babaoğlu Covid-19 nedeniyle vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, camiamıza başsağlığı ve sabırlar dilerim. Mekanın cennet olsun Öğretmenim” görüşüne yer verdi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

