İhracatta en büyük pay Çorum’un

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Çorum’da yer alan KOBİ’lere, dış ticaret, dış ticaret istihbaratı konularında bilgi verildi. Toplantıda OKA Samsun Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Emre Arslanbay ile Dış Ticaret İstihbarat Uzmanı Kortan Ersoy bilgi verirken, Emre Arslanbay yaptığı konuşmada ülkenin bir dar boğazdan geçtiğini ve bu durumdan en az etkilenenlerin dış ticaret yapan firmalar olduğunu kaydetti. Kurun yüksek olmasının yanında stabil olmamasının da sorunlara neden olduğunu kaydeden Arslanbay, 2023 yılında 500 milyar dolar ihracata ulaşmanın hedeflendiğini zor bir hedef olmasına rağmen buna ulaşabilmek için çaba harcadıklarını kaydetti. TR83 bölgesinde ihracat yapan 456 firma bulunduğuna dikkat çeken Arslanbay, bölgenin ihracat verilerine bakıldığında ise 2019 ağustos ayına kadarki sürede 1,537,828,815 dolarlık ihracatta 995,350,793 dolar ile yükün Çorum’un üzerinde olduğunu söyledi.

(Erkan BAYATLI)