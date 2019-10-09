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İhracatta en büyük pay Çorum’un

TR83 Bölgesi’nde yer alan KOBİ’lerin uluslararası pazarlardan pay alabilmeleri için rekabet güçlerini arttırmak ve uluslararası pazarlara açılmalarını desteklemek üzere Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) öncülüğünde ve koordinasyonunda; Amasya, Çorum, Samsun, Tokat ve Bafra Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliği ile kurulan “TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi” tarafından Çorum’da bilgilendirme toplantısı yaptı.

İhracatta en büyük pay Çorum’un

TR83 Bölgesi’nde yer alan KOBİ’lerin uluslararası pazarlardan pay alabilmeleri için rekabet güçlerini arttırmak ve uluslararası pazarlara açılmalarını desteklemek üzere Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) öncülüğünde ve koordinasyonunda; Amasya, Çorum, Samsun, Tokat ve Bafra Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliği ile kurulan “TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi” tarafından Çorum’da bilgilendirme toplantısı yaptı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 22:58
İhracatta en büyük pay Çorum’un

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Çorum’da yer alan KOBİ’lere, dış ticaret, dış ticaret istihbaratı konularında bilgi verildi. Toplantıda OKA Samsun Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Emre Arslanbay ile Dış Ticaret İstihbarat Uzmanı Kortan Ersoy bilgi verirken, Emre Arslanbay yaptığı konuşmada ülkenin bir dar boğazdan geçtiğini ve bu durumdan en az etkilenenlerin dış ticaret yapan firmalar olduğunu kaydetti. Kurun yüksek olmasının yanında stabil olmamasının da sorunlara neden olduğunu kaydeden Arslanbay, 2023 yılında 500 milyar dolar ihracata ulaşmanın hedeflendiğini zor bir hedef olmasına rağmen buna ulaşabilmek için çaba harcadıklarını kaydetti. TR83 bölgesinde ihracat yapan 456 firma bulunduğuna dikkat çeken Arslanbay, bölgenin ihracat verilerine bakıldığında ise 2019 ağustos ayına kadarki sürede 1,537,828,815 dolarlık ihracatta 995,350,793 dolar ile yükün Çorum’un üzerinde olduğunu söyledi.

(Erkan BAYATLI)

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