“İhracatımızdan rahatsız olanlar var”

Çorum Web Tv’de Turhan Candan’ın yönetimindeki Şehir Sohbetleri programında önemli açıklamalarda bulunan Ahlatcı Holding Genel Müdürü Kasım Kahraman, Ahlatcı Holding’in altın rafinerisi ve ihracatını İstanbul’a taşıma düşüncesinin gündemde olduğunu söyledi.

Çorum’un ihracatının takriben 1 milyar 500 milyon dolar olduğunu ve bu rakamın 1 milyar 300 milyon dolarının Ahlatcı Holding’e ait, diğer kısmı olan 200 milyon doların ise Çorumlu sanayicilerin ihracatı olduğunu kaydeden Kahraman, “Ahlatcı Holding bu yıl Nisan ayı sonu itibariyle 1.3 milyar dolar ihracata ulaştı. Yıl sonuna kadar hedefimiz 2 milyar dolar ihracatı aşmak. İstanbul’da ikinci bir yedek rafineri kuralım istiyoruz” dedi.

İhracatı İstanbul’dan yapma düşüncelerinin bulunduğunu belirten Kahraman, “Çünkü rakiplerimiz böyle yapıyor. Altının taşınma ve işlenme maliyeti var. Hem altını buraya taşıyorsunuz, ürettiğiniz altını tekrar İstanbul üzerinden Türkiye’ye ve ihracata hazırlıyorsunuz. İstanbul’da böyle çalışmalarımız vardı. Gündemimizde ihracatımızın önemli bir kısmını yine İstanbul’a taşıma var. Cari açığın düşürülmesinde de önemli katkısı olacak. Ahlatcı Holding’in yaptığı ihracattan Çorum’da bazılarının rahatsızlık duyulduğu izlenimimiz var. Gerekçesini anlamakta zorlanıyoruz. İnsanlarımız Ahlatcı’nın ihracat yapmasından rahatsızlık duyuyor. Ben şahsen bunu anlamakta çok zorlanıyorum.”

Kahraman, programda ayrıca Ahlatcı Holding ve işadamı Ahmet Ahlatcı’nın Türkiye geneli ve Çorum özelindeki ticari faaliyetleri hakkında bilgiler verirken, aşı, enerji ve savunma konularına da değindi. (Haber Merkezi)

