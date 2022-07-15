İhracat ve ithalat birim değer endeksleri arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Mayıs ayı Dış Ticaret Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 11,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde % 10,6, ham maddelerde (yakıt hariç) % 14,4, yakıtlarda % 87,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) % 8,3 arttı

İhracat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarken, ithalat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,3 arttı. İthalat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artış gösterirken mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Nisan ayında 161,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 9,3 azalarak, 2022 Mayıs ayında 146,7 oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Nisan ayında 110,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 4,4 artarak, 2022 Mayıs ayında 115,6 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Mayıs ayında 91,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 15,4 puan azalarak, 2022 yılı Mayıs ayında 76,2 oldu.

(Haber Merkezi)

