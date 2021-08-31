İhracat temmuzda yüzde 10,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan temmuz ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,2 artarak 16 milyar 415 milyon dolar, ithalat yüzde 16,8 artışla 20 milyar 693 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,3 artarak 4 milyar 278 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Temmuz 2020'de yüzde 84 iken, 2021'in temmuz ayında yüzde 79,3'e geriledi.

İhracat ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,9 artarak 121 milyar 325 milyon dolar, ithalat yüzde 25,8 yükselişle 146 milyar 802 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret açığı ocak-temmuz döneminde yüzde 4,7 azalarak 25 milyar 477 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Temmuz 2020 döneminde yüzde 77,1 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 82,6'ya yükseldi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Temmuzda enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 8,9, ithalat yüzde 24 arttı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, temmuzda 14 milyar 442 milyon dolardan 15 milyar 720 milyon dolara yükseldi.

Temmuzda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat 13 milyar 357 milyon dolardan 16 milyar 566 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, geçen ay 846 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 16,1 artarak 32 milyar 287 milyon dolara yükseldi. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 94,9 olarak kayıtlara geçti.