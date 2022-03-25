“İhracat şampiyonu olan ama yatırım alamayan il hangisi?”
Çorum’un ihracat başarısı yaygın medyada ünlü yarışma programlarına soru konusu olurken, başka formatta bir soru da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclis Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz’dan geldi.
“SORUYU BİR DE BÖYLE SORALIM”
CHP Belediye Meclis Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, sosyal medya hesabından ‘Soruyu birde böyle soralım’ başlıklı dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
5 ŞIKLI CEVAP
Türkiye genelinde ihracat başarısı kendi ölçeğindeki illerle birlikte bir çok büyük şehri geride bırakan Çorum’un, aynı oranda lojistik ve ulaşım alt yapısına sahip olamadığını hicivli bir soruyla gündeme taşıyan Yılmaz, cevap anahtarına 5 şık işaretledi.
İŞTE O SORU
TÜİK verilerine göre ihracatı civar illere göre çook yüksek olan, bir türlü havaalanı ve demiryolu yatırımı alamayan, kendi alınteri ve sermayesi ile fabrika kurup istihdam üreten, üstüne sanki iktidarın yatırımı gibi açılış merasimi düzenleyen ve üstüne ‘bu tören neden çadırda yapılıyor/’diye fırça yiyen il aşağıdakilerden hangisidir ?
A-Amasya
B-Yozgat
C-Tokat
D-Çorum
E-Kastamonu
(Haber Merkezi)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19