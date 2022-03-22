İhracat şampiyonu Çorum Türkiye’nin gündeminde
Çorum ihracattaki başarısıyla bir kez daha Türkiye’nin gündemine geldi.
Güncel 22.03.2022, 11:00
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ATV’de yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasında ihracat şampiyonu ilimiz soru olarak yöneltildi. 200 bin TL değerindeki soruya yarışmacı cevap vermekte zorlandı.
“2021 TÜİK istatistiklerine göre, bu illerden hangisinin toplam ihracatı daha fazladır” sorusuna cevap olarak, Çorum, Samsun, Eskişehir ve Adana seçenekleri sunuldu.
İHRACATIN DA MERKEZİ
Seçenekte sunulan iller arasında Çorum’un en çok ihracat yapan il olduğunu bilemeyen yarışmacı Atakan Parlak, 100 bin TL ödülü alarak yarışmadan çekildi. Doğru cevabı görünce şaşkınlığını gizleyemeyen yarışmacı, “Çorum biliyorsunuz toplum arasında dünyanın merkezi olarak kullanılıyordu, demek ki ihracat anlamında da merkezmiş.” dedi.
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parçalı bulutlu
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|P
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|30
|53
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|6. Başakşehir
|30
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|30
|47
|8. Beşiktaş
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|46
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|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
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|30
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|30
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|P
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|49
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|27
|47
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|28
|46
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|28
|44
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|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
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|O
|P
|1. M.City
|29
|70
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|29
|69
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|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
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|29
|51
|6. M. United
|29
|50
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|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
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|36
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|27
|36
|11. Southampton
|29
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|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
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|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
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|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
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|38
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|29
|36
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|36
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|28
|32
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|29
|32
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|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19