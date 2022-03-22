İhracat şampiyonu Çorum Türkiye’nin gündeminde

ATV’de yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasında ihracat şampiyonu ilimiz soru olarak yöneltildi. 200 bin TL değerindeki soruya yarışmacı cevap vermekte zorlandı.

“2021 TÜİK istatistiklerine göre, bu illerden hangisinin toplam ihracatı daha fazladır” sorusuna cevap olarak, Çorum, Samsun, Eskişehir ve Adana seçenekleri sunuldu.

İHRACATIN DA MERKEZİ

Seçenekte sunulan iller arasında Çorum’un en çok ihracat yapan il olduğunu bilemeyen yarışmacı Atakan Parlak, 100 bin TL ödülü alarak yarışmadan çekildi. Doğru cevabı görünce şaşkınlığını gizleyemeyen yarışmacı, “Çorum biliyorsunuz toplum arasında dünyanın merkezi olarak kullanılıyordu, demek ki ihracat anlamında da merkezmiş.” dedi.