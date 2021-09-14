İhracat birim değer endeksi %14,6 arttı

İhracat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %18,2, ham maddelerde (yakıt hariç) %1,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,8 azalırken, yakıtlarda %29,8 arttı.

İthalat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %30,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %21,3, ham maddelerde (yakıt hariç) %63,5, yakıtlarda %67,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %22,5 arttı.

İthalat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %23,1, yakıtlarda %2,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,6 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) %1,4 arttı. (Haber Merkezi)

