İhracat birim değer endeksi %14,6 arttı
TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, ihracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %25,9, ham maddelerde (yakıt hariç) %32,0, yakıtlarda %71,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %10,7 arttı.
İhracat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %18,2, ham maddelerde (yakıt hariç) %1,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,8 azalırken, yakıtlarda %29,8 arttı.
İthalat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %30,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %21,3, ham maddelerde (yakıt hariç) %63,5, yakıtlarda %67,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %22,5 arttı.
İthalat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %23,1, yakıtlarda %2,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,6 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) %1,4 arttı. (Haber Merkezi)