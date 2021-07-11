İhracat birim değer endeksi %13,1 arttı

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, ihracat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %46,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %26,8, ham maddelerde (yakıt hariç) %37,0, yakıtlarda %38,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %57,3 arttı.

(Aliye ÖNCEL)

