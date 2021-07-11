İhracat birim değer endeksi %13,1 arttı
İhracat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %13,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,1, ham maddelerde (yakıt hariç) %25,3, yakıtlarda %126,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %11,3 arttı.
Güncel 11.07.2021, 18:49
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TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, ihracat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %46,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %26,8, ham maddelerde (yakıt hariç) %37,0, yakıtlarda %38,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %57,3 arttı.
(Aliye ÖNCEL)
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