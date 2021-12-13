İhracat birim değer endeksi %12,0 arttı

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, ihracat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %8,1, ham maddelerde (yakıt hariç) %19,6, yakıtlarda %100,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %10,1 arttı.

Öte yandan ithalat birim değer endeksi ise Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %39,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %23,1, ham maddelerde (yakıt hariç) %53,9, yakıtlarda %184,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %18,7 arttı. (Haber Merkezi)

