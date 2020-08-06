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İHL’nin 1982 mezunları biraraya geldi

Çorum İmam Hatip Lisesi’nin 1982 yılı mezunları düzenlenen yemekte biraraya geldi.

Güncel 06.08.2020, 20:07
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İHL’nin 1982 mezunları biraraya geldi

Adalet ve Kalkınma Partisi MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan öncülüğünde düzenlenen yemeğe çok sayıda mezun katıldı.

Çorum İmam Hatip Lisesi’nin merhum öğretmenlerinden Mehmet Yıldırım’ın kızı olan Sancaktepe Belediye Başkanı hemşehrimiz Şeyma Döğücü ile birlikte Yıldırım’ın 1982 yılındaki öğrencilerinin katıldığı İHL Mezunları Birlik ve Beraberlik Programı samimi bir sohbet havasında geçti.

Programda Milletvekili Ceylan ve diğer öğrenciler eski günleri anma imkanı buldu.

(Volkan SINAYUÇ)

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