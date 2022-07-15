Ihlamur Sokak’a 130 metre asfalt

Çorum merkez Üçtutlar Mahallesi Ihlamur Sokak’ta asfalt zeminin bozuk olması yönüne aldıkları şikayetleri değerlendirdiklerini belirten Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, “İncelemeler sonucunda 2022 asfalt programına aldığımız Ihlamur Sokağın asfalt yenileme işlemlerini gerçekleştirdik. Bu sokağımızda 130 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğinde toplam 119 ton asfalt serimi yaptık” dedi.

Şehir genelinde yaptıkları yollarla şehir içi trafiğini önemli ölçüde rahatlattıklarını anlatan Zahir; “Ana caddelerde çok büyük asfalt problemlerimiz yok. Ara sokaklar ve bağlantı yolları için de tespit ettiğimiz cadde ve sokaklarımızda gerekli yenileme ve yol yapım işlemlerimiz asfalt sezonu boyunca devam edecek” diye konuştu.



(Haber Merkezi)

