İHH’nin projesine onay

Çorum İHH’nın Çorum’daki yetim anne ve çocukları için hazırladığı proje, İçişleri Bakanlığı tarafından onaylandı.

Çorum İHH Kadın, İçişleri Bakanlığı İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne yazdığı “Medeniyet Işığında Farkındalık Seferi” adlı proje ile Çorum’da desteklediği yetim anneleri ve anne adaylarına yönelik değerler eğitimi, dijital medya okur-yazarlığı, aile içi iletişim dersleri verecek. Aynı zamanda çocuklar için akıl oyunları eğitim ve turnuvaları düzenleyecek.

Eğitimler başarı hikayeleri seminerleriyle de desteklenecek. Aynı zamanda eğitimler sonunda çocuklar ve anneleri için düzenlenecek kültürel bir gezi ile farkındalık kazandırılması hedefleniyor.

Çorum İHH ve Çorum Valiliği ortaklığıyla İçişleri Bakanlığı’na sunulan proje bakanlık tarafından onaylandı. Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı ve Çorum Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak projenin hayata geçirilmesi için proje sözleşmesini karşılıklı imzaladılar.

(Ömür SOYTEMİZ)

