İHH’nin arama kurtarma ekibi afetlere hazırlanıyor
Çorum İHH Arama Kurtarma Ekipleri deprem, sel, yangın gibi afetler sırasında yetiştirdiği profesyonel arama kurtarma ekipleriyle sahada görev alıyor.
Çorum İHH Arama Kurtarma ekibi, afetlere hazırlık eğitimlerini tamamlıyor. Afetlerde sahada görev alacak Çorum İHH Gönüllü Arama Kurtarma ekipleri 2022 yılında da eğitimlerini tamamlamaya ve güncellemeye devam ediyor.
Çorum İHH Arama Kurtarma Ekibi, AFAD tarafından verilen sertifikalı programları alıyor. İHH, Psikososyal Destek ve İnsani Yardım, İlk Yardım, Yangın ve Orman Yangınlarına müdahale Eğitimleri’ni tamamlarken sahada hazır bulunabilecek destek saha ekibi oluşturmaya devam ediyor.
AKREDİTASYON TAMAMLANMIŞTI
Çorum İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından yapılan açıklamada, “Akreditasyon sürecini tamamlamış ve geçtiğimiz yıl da AFAD Akreditasyon Sistemi’ne dahil olmuştu. Akreditasyon, AFAD tarafından afet durumlarında gönüllü ve personel kapasitesi ile Arama Kurtarma ve diğer çalışmalara katkı sağlayabilecek organizasyonların standartlara uyum, denetim ve belgelendirmesini amaçlıyor. Afetlere hazırlık çalışmalarımıza vermiş olduğu katkıdan dolayı Çorum AFAD Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz” denildi.
(Aliye ÖNCEL)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|28
|67
|2. Konyaspor
|28
|52
|3. Başakşehir
|28
|47
|4. Fenerbahçe
|28
|47
|5. Alanyaspor
|28
|46
|6. Adana Demirspor
|28
|45
|7. Beşiktaş
|28
|45
|8. Hatayspor
|28
|43
|9. Karagümrük
|28
|40
|10. Kayserispor
|28
|38
|11. Gaziantep FK
|28
|37
|12. Galatasaray
|28
|35
|13. Antalyaspor
|28
|35
|14. Sivasspor
|28
|34
|15. Kasımpaşa
|28
|32
|16. Giresunspor
|28
|32
|17. Göztepe
|28
|27
|18. Altay
|28
|26
|19. Rizespor
|28
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|28
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Erzurumspor
|27
|44
|6. Eyüpspor
|26
|42
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|25
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|27
|63
|3. Chelsea
|26
|53
|4. Arsenal
|25
|48
|5. M. United
|28
|47
|6. West Ham United
|28
|45
|7. Tottenham
|26
|45
|8. Wolverhampton Wanderers
|27
|40
|9. Southampton
|27
|35
|10. Crystal Palace
|28
|33
|11. Aston Villa
|26
|33
|12. Leicester City
|25
|33
|13. Brighton
|27
|33
|14. Newcastle
|26
|28
|15. Brentford
|28
|27
|16. Leeds United
|27
|23
|17. Everton
|25
|22
|18. Burnley
|26
|21
|19. Watford
|27
|20
|20. Norwich City
|27
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|63
|2. Sevilla
|27
|55
|3. Barcelona
|26
|48
|4. Atletico Madrid
|27
|48
|5. Real Betis
|27
|46
|6. Real Sociedad
|27
|44
|7. Villarreal
|27
|42
|8. Athletic Bilbao
|27
|40
|9. Valencia
|27
|36
|10. Celta Vigo
|27
|35
|11. Osasuna
|27
|35
|12. Espanyol
|27
|32
|13. Rayo Vallecano
|26
|31
|14. Elche
|27
|29
|15. Getafe
|27
|27
|16. Mallorca
|27
|26
|17. Granada
|27
|25
|18. Cadiz
|27
|24
|19. Deportivo Alaves
|27
|22
|20. Levante
|27
|18