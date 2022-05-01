İHH’den Yetim Günü iftarı

İftar öncesi Çorum Genç İHH çocuklarla Mimar Sinan Camii’nde buluştu. Çorum Genç İHH sorumluları ile birlikte çeşitli oyunlar oynayan çocuklar camiide keyifli vakit geçirdiler. Oyunlarına katılan camii müezzini çocukların camiiyi sevmelerine katkıda bulundu. Etkinlikte Çorum Genç İHH, çocuklara hazırladıkları minik Ramazan paketlerini hediye etti.

Çorum İHH tarafından yapılan açıklamada vakfın onlarca ülkedeki yetimlere de sahip çıkmaya gayret ettiği, 125 bini aşkın yetim çocuğun her ay düzenli bakımının üstlenildiği, eğitim, sağlık, gıda, barınma gibi konularda onlara destek verildiği ve yıl içinde 120 ülkedeki 800 bin yetime dönemsel yardım ulaştırıldığı açıklandı. Ayrıca Çorum merkez ve ilçelerindeki 109 yetim çocuğa da sponsorluk desteği sağlandığı dile getirildi.

(Haber Merkezi)

