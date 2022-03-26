İHH’den iki ayrı konferans

İHH Çorum Şubesi tarafından yapılan açıklamada “Medeniyet Işığında Farkındalık Seferi” projesi kapsamında düzenlenen iki ayrı seminerin bugün yapılacağı bildirildi.

Buna göre bugün saat 14.00’de İHH Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Oruç’un katılımı ile İHH Çorum Ofisi’nde bir seminer verilecek. Ayrıca saat 19.30’da da Hüseyin Oruç tarafından aynı yerde “Afganistan” konulu konferans gerçekleşecek.

İki konferansa da tüm Çorumlular davet edildi.

(Ömür SOYTEMİZ)

