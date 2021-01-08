İHH’den 190 aileye yardım

Geçtiğimiz iki haftada yapılan yardım faaliyetlerini anlatan Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, 190 aileye gıda kolisinin dağıtıldığı çalışmalardan yaklaşık bin kişinin faydalandığını açıkladı.

Pandemi kuralları dikkate alınarak düzenlenen faaliyetlerde İHH gönüllülerinin de görev aldığını anlatan Özkabakçı, mağdur ailelere yönelik yardımların hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleştirdikleri yardım dağıtımı sırasında yetimler başta olmak üzere mağdur aileleri evlerinde ziyaret ettiklerini belirten Selim Özkabakçı, çocuklara hediyeler, ailelerine yardım kolisi ve alışveriş kartları teslim ettiklerini kaydetti.

İHH Acil Yardım Ekibi, Yetim Birimi ve Kadın Kolları üyelerinin de destek verdiği dağıtımlarda 20 kişilik bir grubun koordineli olarak çalıştığını dile getiren Özkabakçı, insani yardım faaliyetlerine gönül veren herkese teşekkür etti. “Çorum İHH olarak kısıtlamanın ve pandeminin devam ettiği sürece sizlerin desteğini yaşlı, yetim, engelli, kronik hasta ve işinden ayrılarak mağdur olmuş, ailelere ulaştırmaya devam edecek” diyen Özkabakçı, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Valilik bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde, AFAD ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. İHH olarak, bu dönemde en çok zarar gören aile kurumunu ayakta tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. İHH olarak sokak kısıtlamasında ilimizdeki yaşlı, yetim, engelli, kronik hasta ve işinden ayrılarak mağdur olmuş, ailelere yönelik yardım çalışmasına devam edeceğiz”

(Haber Merkezi)