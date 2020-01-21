İHH’dan İdlib’e yardım kampanyasına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda Vali Mustafa Çiftçi’nin talepleri ile Çorum ve ilçelerinde birçok kurum ve kuruluşun desteği ile İdlib’e İnsani Yardım Kampanyası’nın devam ettiğini belirten Selim Özkabakçı, kampanyanın Türkiye sınırının Suriye tarafındaki İdlib’den sınıra göç eden mağdurlara ulaştırılmak üzere başlatıldığını kaydetti.

İdlib’in; Halep saldırıları sonrası ve diğer bombalanan bölgelerden büyük bir göç aldığını belirten Çorum İHH Başkanı Selim Aydın, Şimdi de İdlib’in bombalanarak bölgenin boşaltılmaya çalışıldığını söyledi.

Göçün asıl amacının Türkiye’ye girmek olmadığını, uluslararası angajman kuralları gereğince sınır bölgeleri uçakların uçuşuna kapalı, bombalamanın yapılamadığı yerler olduğundan güvenli bölge konumunda olduğunu dile getiren Özkabakçı, göçün, soğuk ve açlığa rağmen yapıldığını, göç edenlerin yanlarına alabildikleri gıdalarla, eşyalarla çaresiz hayatta kalmaya çalışan insanlar olduğunu vurguladı.

Yardımların göç eden insanların Türkiye’ye girme taleplerini durdurarak tampon bölgede kalmalarını sağlayacağını anlatan Özkabakçı, Vali Mustafa Çitçi’nin önderliğinde başlatılan kampanyanın, halk tarafından yoğun bir ilgi ve karşılık bulduğunu, yardımların yoğun şekilde gelmeye devam ettiğini başlatılan yardım kampanyasını sonuna kadar desteklediklerini kaydetti.

Çorumluların Suriye savaşının başından beri bölgeye 100 tırın üzerinde yardım gönderdiğine dikkat çeken Özkabakçı, Çorum İHH olarak önümüzdeki hafta İdlib’de yardım çalışmalarına destek olmak için Çorum’dan bir ekiple bölgeye hareket edeceklerini, İHH’nın bölgede 650 personel, 10 lojistik merkez ile yardım organizasyonunu yürüttüğünü anlattı.

Selim Özkabakçı, “İdlib’den göç eden çocuk, yaşlı, kadın, engelli, aç insanları terörist olarak yaftalamak, yapılacak yardımları durdurmaya kalkışmak ve kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaparak insanların yardım etme azmini kırmak mahşeri bir vicdansızlıktır.

Yardımları baltalamaya kalkışanlar, bu çalışmayı kirli siyasetlerine alet etmeye çalışanlardır. Bu art niyetliler, aç çocukların, üşümüş yaşlıların, engellilerin, hatta aç hayvanların bile vebalini üzerlerine alacaklarıdır” dedi. (Haber Merkezi)