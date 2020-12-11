İHH'nın Suriye insani yardım TIR'ları yola çıktı

Çorum İHH'nın Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için topladığı yardım malzemelerinin yüklendiği TIR'lar, dernek merkezi önünden dualarla uğurlandı.

Çorum İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Selim Özkabakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Çorum halkının yine yaşama hakları gasp edilmiş Suriyeli mazlumların yanında olduğunu gösterdiğini belirten Özkabakçı, "Bugün 105 ton, 421 bin lira değerinde, 4 TIR gıda ve yaşam malzemesini Suriye'ye uğurluyoruz. Çorum İHH olarak savaşın başından beri Suriye’ye sizlerin desteği ile 150'den fazla insani yardım tırı gönderdik. Suriye yardımlarımızı 2020 yılı içinde 23 tıra tamamlamış oluyoruz." dedi.

"Rotamız İyilik Yükümüz İnsanlık" sloganıyla başlatılan kampanyanın devam edeceğini dile getiren Özkabakçı, "Yardım malzemelerimiz İHH Reyhanlı Lojistik Merkezimiz aracılığıyla Suriye'ye ulaşacaktır, İnşallah yardımların organizesine bizler de refakat edeceğiz. Allah tüm hayır ve emek sahiplerinden razı olsun." ifadesinde bulundu.