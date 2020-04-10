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İHH gıda kolisi ve hijyen paketi dağıtımına devam ediyor

Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, merkezde ve ilçelerinde evinden çıkamayan yaşlı, hasta, yetim, işinden ayrılıp mağdur olmuş ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye hayırseverlerin desteği ile gıda kolisi ve hijyen paketi yardımı ulaştırmaya devam ettiklerini ifade etti.

İHH gıda kolisi ve hijyen paketi dağıtımına devam ediyor

Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, merkezde ve ilçelerinde evinden çıkamayan yaşlı, hasta, yetim, işinden ayrılıp mağdur olmuş ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye hayırseverlerin desteği ile gıda kolisi ve hijyen paketi yardımı ulaştırmaya devam ettiklerini ifade etti.

10 Nisan 2020 Cuma 20:55
İHH gıda kolisi ve hijyen paketi dağıtımına devam ediyor

İlk yardım eğitimini tamamlamış, acil durum ve afet bilinci eğitmeni olan görevlilerin dağıtımları yaparken virüsten korunma ve hijyen konusunda bilgilendirmeler yaparak çok zorunlu olunmadıkça evden çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunduklarını anlatan Özkabakçı, “Türkiye halkı, bütün dünyaya yardım etti. 30 yıldır İHH olarak sizin verdiklerinizle dünyanın her yerine ulaştık, 135 ülkeye gittik. İnsanların dertlerine çare olmaya gayret ettik. Fakat bugün Türkiye zor durumda, bu nedenle yardımlarımızın çoğunluğunu Türkiye’deki sıkıntıyı atlatana kadar buradaki halkımız için yapmaya karar verdik. Ramazan çalışmalarımızın büyük bölümünü, Ramazan kolileri de dahil olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu’nun tespit ettiği ailelere vermek üzere çalışmalarımızı başlattık. Bu çerçevede sadece kriz bölgelerine yardım götüreceğiz. Bunun dışında kalan yardımlarımızı halkımızla paylaşacağız” dedi. Herkesi bu kampanyaya destek vermeye çağırdıklarını vurgulayan Özkabakçı, “Devletimizle, milletimizle ve halkımızla beraber bu sıkıntıyı aşacağız, önemli olan aileyi ayakta tutmaktır.

İHH aracılığıyla işten çıkartılan ve mağduriyet yaşayan ailelere destek olmak isteyen bağışçılar, TURKIYE yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla yine TURKIYE koduyla bağışta bulunarak mağdur ailelere destek verebiliyor” dedi. (Haber Merkezi)

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