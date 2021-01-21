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İHH'dan İdlib'e yardım

Çorum'dan İdlib'e insani yardım ve kömür gönderildi.

Güncel 21.01.2021, 01:05
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İHH'dan İdlib'e yardım

Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki hayırseverlerin ekonomik katkılarıyla satın alınan 80 ton kömürün 3 tır halinde Suriye'nin İdlib bölgesine gönderildiğini belirtti.

Kömürün bölgeye ulaştığını ve İHH gönüllülerince ihtiyaç sahiplerine dağıtımına başlandığını aktaran Özkabakçı, kampanyaya destek veren hayırseverlere teşekkür etti. 

Özkabakçı, savaş nedeniyle İdlib'deki kamplarda yaşamak zorunda kalan göçmenlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle zor günler geçirdiğine işaret ederek, "Çorum İHH olarak Çorum’dan Suriye’ye ulaştırdığımız kömürler İdlib ve kırsalına göç ederek kamplarda yaşam mücadelesi veren savaş mağduru mazlumları Isıtmaya devam ediyor. 100 bin lira tutarında 3 tır dolusu 80 ton kömürü ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık." ifadelerine yer verdi.

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