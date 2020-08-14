İHH 4 milyon mağdura Kurban yardımı ulaştırdı

Çorum İHH’nın 2020 kurban çalışmasını İHH bölge iller içerisinde bölge birincisi olarak sonuçlandırdığını belirten Özbakçı, Çorum İHH’nın kurban eti, alışveriş kartı ve bayramlık kıyafet dağıtımlarından Çorum’da yaklaşık 5 bin kişinin istifade ettiğini dile getirdi.

İHH’nın, 28 yılın verdiği tecrübeyle bu bayramda da bağışlanan 82 bin 411 hisse kurbanı, Türkiye ve 52 ülkede yaklaşık 4 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırdığını ifade eden Özkabakçı, İHH’nın ayrıca 184 bin yetime bayramlık hediye ettiğini, yardımlardan toplamda 4 milyon 136 bin 332 kişinin istifade ettiğini kaydetti.

İHH İnsani Yardım Vakfı bu yılki Kurban organizasyonunu “Kurban Rahmettir” sloganıyla, Türkiye ve 52 ülkede gerçekleştirdiğini hatırlatan Özkabakçı, “1993 yılında bir grup hayırseverin el ele vermesiyle Türkiye’de ilk defa vekâletle kurban projesini gerçekleştiren İHH, 28 yıldır gerçekleştirdiği kurban çalışmalarında milyonlarca insana yardım ulaştırıyor. Kurbanlarını İHH'ya bağışlayan hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirdi” dedi.

Kurban kampanyası kapsamında İHH’nın, hayırseverlerin destekleriyle 82 bin 411 hisse kurbanı 3 milyon 951 bin 780 ihtiyaç sahibine ulaştırdığını söyleyen Özkabakçı, “İHH, ayrıca yetim ve mağdur çocukları da unutmayarak 184 bin 552 çocuğa da bayramlık kıyafet ulaştırdı. İHH’nın kurban ve bayramlık projelerinden toplamda 4 milyon 136 bin 332 kişi istifade etti” dedi.(Haber Merkezi)