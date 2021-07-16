‘İHANET’ sahnelendi

Çorum Belediyesi Tiyatro Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırladıkları “İhanet” isimli tiyatro oyununu önceki gün iki kez Çorumlu tiyatroseverlerin beğenisine sundu.

Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyunun ilk seansını Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Garnizon Komutanı Albay Ferhan Işık, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, daire müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.

15 Temmuz kahramanlık destanının konu alındığı ve FETÖ terör örgütünün iç yüzünü ortaya koyan oyun izleyenlerin beğenisini topladı.

(Murat SARIKOCALAR)

