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İhalelerde dijital ekran dönemi

Çorum Belediyesi, yapacağı ihalelerinin duyurularını dijital ekranlardan yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamada ihalelerin sonuçlarının da yine bu ekranlardan tüm Çorum halkına duyuracağı ifade edildi.

İhalelerde dijital ekran dönemi

Çorum Belediyesi, yapacağı ihalelerinin duyurularını dijital ekranlardan yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamada ihalelerin sonuçlarının da yine bu ekranlardan tüm Çorum halkına duyuracağı ifade edildi.

25 Mart 2020 Çarşamba 21:50
İhalelerde dijital ekran dönemi

Şeffaf Belediyecilik anlayışı kapsamında Çorum Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan tüm ihalelerin bundan sonra belediyeye ait dijital ekranlarda da yayınlayacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ihale sonuçlarının da yine bu ekranlar vasıtasıyla tüm kamuoyu ile paylaşılacağını dile getirdi.

Çorumluların memnuniyeti için modern yönetim anlayışıyla şeffaflığı esas alan, teknolojik gelişmeleri takip eden, etkin ve ekonomik gelişmeyi hedefleyen ve daha yaşanılabilir bir Çorum için tüm imkânlarını seferber ettiklerini söyleyen Başkan Aşgın, “Yaptığımız her çalışmayı daha şeffaf, vatandaşlarımızın daha yoğun katılımıyla gerçekleştirebilmek amacıyla halk günleri düzenliyoruz. Mahallelerimizde yaptığımız toplantılarda halkımızın ayağına gidiyoruz. Onların sorunlarını bizzat kendilerinden dinliyoruz. Tüm iş ve işlemlerimizi şeffaf bir şekilde gerçekleştiriyoruz” diye konuştu. (Haber Merkezi)

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